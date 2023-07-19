Власти Хакасии отчитались перед прокуратурой о расселении аварийных домов и нацпроектах

Фото: прокуратура Хакасии

В Хакасии прошло расширенное заседание коллегии прокуратуры. Его провел зам генпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Ведомство совместно с чиновниками и главой региона Валентином Коноваловым подвело итоги работы за первое полугодие.

Демешин заострил внимание на ряде острых для республики вопросов: по его словам, расселение жильцов из аварийных домов требует дальнейшего надзорного сопровождения, как и реализация десяти нацпроектов, которые сейчас исполнены чуть больше чем на треть. Также во внимание прокуратуры попало обеспечение жильем сирот и земельными участками многодетных семей.

– При этом в республике по-прежнему остаются актуальными вопросы соблюдения прав граждан на своевременное и полное вознаграждение за труд, охраны здоровья, в том числе предоставления квалифицированной медицинской помощи, организации транспортного обслуживания населения, качества автомобильных дорог, соблюдения условий перевозок пассажиров и другие, – добавили в прокуратуре.