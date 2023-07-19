В Красноярске за месяц сильно подорожала картошка и подешевели овощи

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В Красноярске в июне заметно подорожал картофель и некоторые другие продукты в магазинах. В сравнении с майскими ценами его стоимость взлетела почти на 29%. Помимо этого подорожание коснулось лимонов (16,2 %), моркови (14,4%), яблок (9,9%).

Среди продуктов с возросшей стоимостью оказалось также куриное мясо – его цена подросла на 6,8%. Есть и подешевевшие продукты, в основном среди овощей: помидоры сбавили в цене на 28,8 %, капуста на 17,8%, бананы – на 10,9%.

Сравнили аналитики и стоимость непродовольственных товаров: подорожание коснулось детских курток, кроссовок, зубных щеток и витаминов. Дешевле за месяц стали краска для волос, юбки, батарейки и вешалки.

Уехать из Красноярска на отдых в Крым или Турцию также стало заметно дороже. Зато подешевели поездки в Египет и некоторые страны Средней Азии.