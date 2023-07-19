В Хакасии подросток погиб в ванне от неизвестного вещества Фото: Мария ЛЕНЦ

В Абакане погиб 12-летний подросток. Сейчас эксперты пытаются установить точную причину смерти. В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск предварительные результаты расследования этой трагедии.

Она случилась днем 10 июля. Мальчик жил в доме вместе с мамой и другими родственниками. Получается, семья у него неполная, но считается благополучной – в поле зрения полиции и органов системы профилактики никто из членов семьи не попадал. Подросток пошел в ванную. Но когда прошло немало времени, а он так и не вышел оттуда, родные насторожились. Двери взломал дядя и обнаружил племянника без признаков жизни.

Изначально была информация, что отравился в результате курения вейпа. Однако в СК опровергли это – вейпа у него не было, а вещество пока не установлено. Уголовное дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности».