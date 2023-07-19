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НовостиОбщество19 июля 2023 10:07

В Красноярске на улице Борисевича отремонтируют подпорные стены

В работе используют технологию «слоеного пирога» из габионов и грунта
Вячеслав КУИМОВ
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске на улице Борисевича отремонтируют подпорные стены. Об этом сегодня, 19 июля, рассказали в социальных сетях администрации города.

Демонтаж старой стенки завершается возле дома по адресу Борисевича, 8-8а. При ремонте строители используют современную технологию «слоеного пирога» из грунта и габионов. Специалисты утверждают, что новый объект сможет простоять целых 70 лет.

Также вовсю идут работы на Борисевича, 22. Там ремонтируют не только стену, но еще и три лестницы.