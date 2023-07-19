Фото: администрация Красноярска

В Красноярске на улице Борисевича отремонтируют подпорные стены. Об этом сегодня, 19 июля, рассказали в социальных сетях администрации города.

Демонтаж старой стенки завершается возле дома по адресу Борисевича, 8-8а. При ремонте строители используют современную технологию «слоеного пирога» из грунта и габионов. Специалисты утверждают, что новый объект сможет простоять целых 70 лет.

Также вовсю идут работы на Борисевича, 22. Там ремонтируют не только стену, но еще и три лестницы.