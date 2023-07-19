Фото: администрация Красноярска

19 июля в красноярском микрорайоне Солнечный начали благоустраивать новый сквер. Об этом пишет администрация города.

Раньше возле многоквартирного дома по адресу улица Петрушина, 1 был пустырь, но уже в этом году местные жители получат место отдыха с детской и спортивной площадкой, качелями и лавочками. Пройдет озеленение территории. Будущему скверу дали название «Уютный».

Помимо этого, в проекте предусмотрели парковку и освещение.

– Я уверена, что новое благоустроенное место принесет в жизнь микрорайона еще больше радости, возможности для отдыха, прогулок, встреч, – отметила Людмила Ильиных, председатель общественного совета Солнечного.