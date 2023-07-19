В Красноярском крае черный лесоруб пойдет под суд за вырубку леса на 2 миллиона рублей. Фото: МВД

На юге Красноярского края полиция выявила новые факты незаконной вырубки леса. Черными лесорубами уничтожены 25 стволов пихты, 14 елей и 2 березы. Сумма ущерба государственному лесному фонду составила почти 2,2 миллиона рублей.

В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что подозреваемый по уголовному делу – 36-летний житель города Саяногорска (Хакасия). Он же – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью. В октябре 2022 и феврале 2023 года он нанял бригаду наемных рабочих и дал задание повалить деревья на территории Саяно-Шушенского лесничества. Рабочим он сообщил, что это санитарные вырубки, хотя сами рабочие особо вопросов не задавали.

Однако позже проверка показала: участки под санитарную вырубку не подпадали, а у бизнесмена не было разрешение на заготовление древесины. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.