Скриншот: видео МВД Красноярского края

В Норильске полицейские накрыли очередное подпольное казино. Об этом сегодня, 19 июля, сообщили в МВД по Красноярскому краю.

Подпольный клуб работал в Центральном районе северного города. 36-летний мужчина смог организовать нелегальный бизнес в одном из домов на проспекте Молодежном. Полицейские провели обыск в казино. Они изъяли более 20 тысяч рублей и 17 игровых компьютеров.

Заведено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Теперь местному жителю грозит до 2 лет тюрьмы.

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В Норильске полицейские накрыли подпольное казино

Было установлено, что с ноября 2022 года по май 2023 года 34-летний организатор и еще шестеро участников преступной группы проводили азартные игры в двух нежилых помещениях северного города. В казино допускался строго ограниченный круг людей. (подробнее)