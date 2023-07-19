Красноярский горсовет на финишной прямой

Фото: Городской Совет депутатов

Вроде бы небольшой срок – 5 лет. Но нынешний состав горсовета был избран в 2018 году совсем в другой стране, которая жила иными, нежели сегодня, заботами и надеждами. Красноярск готовился к 29-й и первой в истории СССР и России зимней Универсиаде. Эти международные студенческие соревнования воспринимались не только как достижение Красноярска, но и как серьёзное испытание города и его жителей… Всё это было до ударившего затем по всему человечеству коронавируса, до беспрецедентных карантинных мер, до начала специальной военной операции в Украине и последовавших со стороны международного сообщества санкций.

Председатель городского Совета Наталия Фирюлина отмечает, что в условиях такой турбулентности и неопределённости красноярские депутаты сконцентрировались на главном – заботе о людях. Пристальное внимание народных избранников было обращено на школы, детские сады и благоустройство города. Это три социальных направления, в которых муниципалитет добился наилучших результатов за последнее время.

ШКОЛЫ

За 5 лет созданы более 6,5 тысяч новых мест. Однако проблема есть: из 113 школ 53 в аварийном состоянии, 11 просто закрыты. В местах сложившейся застройки невозможно капитально отремонтировать старую школу, сохранив численность учеников, поскольку размер её земельного участка не соответствует новым нормам. Горсовет выступил с инициативой изменения краевых градостроительных норм, чтобы проводить реконструкции школ, сохраняя их вместимость, улучшая комфорт для учеников и педагогов.

Другое решение – строительство для школ модульных быстровозводимых зданий относительно малой вместительности. И одновременно в Красноярске строят суперсовременные новые школы, привлекая финансирование из бюджетов всех уровней.

ДЕТСКИЕ САДЫ

За 5 лет в Красноярске появилось 22 новых детских садика и в них почти 5,5 тысячи новых мест. В рамках инициативных полномочий муниципалитет не только сохранил, но и расширил выплату родителям, чьи дети пока не попали в сад. Это очень востребованная мера, и если раньше она распространялась на детей 3-5 лет, то теперь 1,5-5 лет.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Когда Красноярск стал участником федеральной программы по формированию комфортной городской среды, люди включились в обсуждение благоустройства пространств и дворов, научились договариваться. Кроме того, в бюджете появился раздел «инициативное бюджетирование». Каждый год теперь в городе выделяют около 70 млн рублей (а начинали с 25 млн) на проекты благоустройства, которые предложили сами жители. С участием горожан реализуются такие городские проекты, как «Фабрика народных инициатив», «Самый благоустроенный район», «Лучшая концепция озеленения».

Также в рамках инициативных полномочий город развивает социальное такси, выплачивает материальную помощь попавшим в трудную жизненную ситуацию, обеспечивает бесплатную молочную кухню для малышей отдельных категорий, оказывает помощь ветеранским и некоторым общественным организациям.

За 5 лет по этим направлениям нынешний состав городского Совета продемонстрировал системную работу. И рекомендации будущим депутатам от председателя горсовета Наталии Фирюлиной таковы:

«Городской Совет должен быть органом конструктивного диалога и принятия решений в интересах жителей. Он должен создавать нормативную базу для успешных действий исполнительной власти. Надо превращать проблему в задачу, которую можно решить».