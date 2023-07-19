В Красноярске по итогам ЕГЭ медалистами стали 648 выпускников Фото: Мария ЛЕНЦ

Подведены итоги Единого государственного экзамена для выпускников школы этого года. Результаты радуют – 648 отличника подтвердили свое право на медали. В управлении образования города назвали самую «богатую» школу – №144, она находится в Советском районе. Там знаки отличие за учебу получили 35 человек. Из них 9 ребят сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов.

На втором месте лицей №7 в Железнодорожном районе, там 24 отличника. В школе № 151 – 23 медалиста. И по 21 медалисту в гимназиях № 1 и № 13 в Октябрьском районе и в школе № 150 в Советском районе.

Руководитель главного управления образования Марина Аксенова подчеркнула, что медалисты и отличники – это показатель квалификации педагогов, которые работают в школе. А для самих учеников – наивысшая похвала за продуктивные году учебы.