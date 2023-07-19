Фото: прокуратура Красноярского края

18 июля прокуратура Красноярского края подвела итоги декриминализации Березовского района. Об этом рассказали в ведомстве.

Роман Тютюник, краевой прокурор, отметил, что местные жители дали положительной отклик на реализацию масштабного плана. В приоритете была декриминализация сферы распоряжения муниципальным имуществом и землей. Сообщается, что всего было проверено свыше 1 тысячи сделок по отчуждению государственных земельных участков. Сейчас в суде рассматриваются 92 иска о признании их недействительными.

Фото: прокуратура Красноярского края

Помимо этого, к 5 годам колонии приговорили экс-главу Березовки Сергея Суслова, на 2 года осужден директор МУП «Шумковское» за отчуждение имущества, был задержан бывший депутата Александр Велькер, в отношении лидера криминальной группы Вадима Еремеева расследуются 7 уголовных дел, а депутат Маганского сельсовета был пойман за незаконную рубку деревьев.

Отмечается, что преступность в районе заметно снизилась.

– Но нам еще рано завершать план декриминализации и ставить себе галочку в вопросе - «выполнены добрые дела»… будем заканчивать начатое, а после - переходить в другой район, – подчеркивает Роман Тютюник.