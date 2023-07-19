В Красноярском крае сотрудникам «Голдман Групп» задержали 13,5 миллионов рублей зарплаты

В Красноярском крае 590 сотрудникам холдинга «Голдман Групп» задерживают зарплату Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Красноярского края сообщила о том, что 590 сотрудникам холдинга «Голдман Групп» не начисляли и задерживали заработную плату. Изначальную информацию прокуратура узнала из СМИ, затем была проверка. И вот результаты.

Зарплату с февраля по май 2023 года начисляли с задержками сотрудникам трех предприятий холдинга. В остальных шести вознаграждение за труд оставалось только на расчетных листках. Долг у предприятия накопился в размере 13,5 миллионов рублей. Руководство холдинга объяснило причину таким нарушениям «текущей геополитической ситуацией, спадом покупательской активности и изменением модели потребительского поведения».

- Прокуроры Ленинского, Свердловского, Железнодорожного районов Красноярска и Сухобузимского района внесли представление должникам 10 представлений, возбудили 11 административных дел. Иски направлены в суды. С компании взыскивается компенсация за задержку платежей, - прокомментировали в прокуратуре края.

На сегодняшний день 290 сотрудникам уже выплачены заработанные деньги. Остальные должны получить их в течение месяца.