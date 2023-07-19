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19 июля в Красноярске были определены победители конкурса на организацию школьного питания. Об этом сообщает администрация города.

В школах Кировского и Свердловского районов кормить детей будет компания «КрасПит», а в других – «Межрегиональная кейтеринговая компания» из Саранска. Им предстоит обеспечить питанием учеников с 1 сентября этого года.

Отмечается, что следить за качеством еды в столовых могут и родители. Для этого нужно обратиться к директору школы.

– Участвую в родительском контроле с момента открытия школы, то есть уже три года. Раз в неделю прихожу в столовую в момент питания разных звеньев, беру обходной лист и проверяю, – рассказывает Евгения Барс, мама ученика школы №157.

Контракты с компаниями будут действовать до 31 мая 2024 года.

– Качество продуктов питания, которые используют при приготовлении блюд в школьных столовых, должны соответствовать всем требованиям ГОСТа и СанПиНа. Организация чистоты и санитарных условий в пищеблоке и обеденном зале также входит в обязанности предприятий-победителей, – отметил Максим Батуров, заместитель руководителя главного управления образования.