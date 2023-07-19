В Красноярске завели новое уголовное дело по мошенничеству в Пенсионном фонде Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завели новое уголовное дело по мошенничеству, в котором фигурирует начальник, теперь уже бывший, управления информационных технологий ОПФР по Красноярскому краю. Подельником идет директор некой коммерческой компании «Лерком». Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю, материалы направлены в следком, который и занимается расследованием.

Предварительно известно, что в сентябре 2021 года Пенсионный фонд и «Лерком» заключили договор на модернизацию локально-вычислительной сети фонда. Цена контракта – 5,3 миллиона рублей. Срок исполнения – два месяца. За это время исполнитель должен был демонтировать старое оборудование, установить новое и запустить.

Однако выяснилось, что к назначенной дате работы были сделаны лишь наполовину. Тем не менее начальник отдела информационных технологий подписал акт приема выполненных работ, деньги исполнителю были перечислены в полном объеме. Таким образом, ущерб за другую половину невыполненных работ составил более 2,5 миллионов рублей.

В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии дополнили, что в отношении первого подозреваемого уже вынесен приговор по делу о получении взятки за поставки поддельных картриджей в государственную контору.