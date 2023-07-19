Скриншот: видео прокуратуры Красноярского края

Минусинское горхозяйство заплатит 50 тысяч рублей 15-летней девочке, которая упала в водопропускной шлюз. Об этом сегодня, 19 июля, рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Несчастный случай произошел 27 июня 2022 года. Подросток гулял у протоки Енисея в районе дамбы. В какой-то момент она не удержалась на берегу и упала в холодную воду. Течение понесло школьницу прямо в шлюз водопропускного канала. Спасатели извлекали ее из западни более 4-х часов.

Прокуратура выяснила, что дамба находилась в неисправном состоянии. Она давно нуждалась в ремонте, а решетки для мусора нормально не работали.

Теперь МКУ «Управление городского хозяйства» должно выплатить девочке 50 тысяч рублей морального вреда. Помимо этого, компании нужно отремонтировать сооружение и следить за ним.

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«У неё закружилась голова, в глазах потемнело» – всего миг и вот уже 15-летняя Вероника Юрковец летит с берега в протоку реки Енисей. К счастью, в воду она падает, находясь в сознании. Дальше события развиваются с бешеной скоростью: холодная вода, сильное течение сносит девушку от берега и её начинает затягивать в шлюз. (подробнее)

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