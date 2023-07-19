Фото: МВД по Красноярскому краю
Жительница Минусинска оставила своих детей в захламленной квартире без еды и света. Об этом пишет МВД по Красноярскому краю.
В полицию позвонили обеспокоенные жители многоэтажного дома. Они сообщили, что уже час слышат детский плач, а двери нужной квартиры никто не открывает. На место приехали спасатели.
В комнате находились мальчики в возрасте 1-го и 2-х лет. Отмечается, что двери на балкон были открыты, а значит малыши могли туда спокойной пройти. Здесь и до трагедии недалеко.
Фото: МВД по Красноярскому краю
На звонки 21-летняя мать не отвечала. Стражи порядка смогли найти ее только ночью. Выяснилось, что она ушла по своим делам где-то в 17 часов вечера, а вернуться домой хотела ближе к полуночи. Несколько дней назад женщина уже успела получить штраф по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Фото: МВД по Красноярскому краю
Теперь наказание будет суровее. Было заведено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».
Малыши были изъяты. Сейчас они в больнице.