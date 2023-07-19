Фото: МВД по Красноярскому краю

Жительница Минусинска оставила своих детей в захламленной квартире без еды и света. Об этом пишет МВД по Красноярскому краю.

В полицию позвонили обеспокоенные жители многоэтажного дома. Они сообщили, что уже час слышат детский плач, а двери нужной квартиры никто не открывает. На место приехали спасатели.

В комнате находились мальчики в возрасте 1-го и 2-х лет. Отмечается, что двери на балкон были открыты, а значит малыши могли туда спокойной пройти. Здесь и до трагедии недалеко.

Фото: МВД по Красноярскому краю

На звонки 21-летняя мать не отвечала. Стражи порядка смогли найти ее только ночью. Выяснилось, что она ушла по своим делам где-то в 17 часов вечера, а вернуться домой хотела ближе к полуночи. Несколько дней назад женщина уже успела получить штраф по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Фото: МВД по Красноярскому краю

Теперь наказание будет суровее. Было заведено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Малыши были изъяты. Сейчас они в больнице.