В Красноярском крае за сутки потушили два лесных пожара Фото: Олег АДАМОВИЧ

Ситуация с лесными пожарами на территории Красноярского края находится под постоянным контролем, а минлесхоз ежедневно публикует текущую информацию. Так, за минувшие сутки специалисты краевого Лесопожарного центра ликвидировали 2 лесных пожара на площади 2,7 га. Очаги возгораний действовали в Балахтинском и Березовском районах. В тушении были задействованы более 80 человек, 2 единицы техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний совершали 13 воздушных судов. По предварительным данным, пожары в лесах возникли из-за гроз.

По данным на 8 часов утра сегодня, 19 июля, в крае действуют два пожара в Кежемском и Туруханском районах на площади 9,2 га. В работах по тушению участвуют 18 специалистов краевого Лесопожарного центра. Угрозы населённым пунктам нет.

Несколько лет назад краевые леса горели десятками тысяч гектаров. Хочется надеяться, что такого больше не повторится. Свою роль играет оснащение лесных пожарных техникой, оборудованием и средствами тушения. С воздуха леса патрулируют беспилотники, плюс 144 камеры видеонаблюдения, установленные на вышках сотовой связи. При малейшем намеке на возгорание туда направляются мобильные группы для тушения – на вездеходах или вертолетах.

В Мотыгинском, Енисейском, Северо-Енисейском, Кежемском и Богучанском районах действует особый противопожарный режим.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».