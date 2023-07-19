Житель Таймыра пытался разблокировать телефон и лишился 192 тысячи рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Таймырской столицы лишился 192 тысячи рублей, пытаясь разблокировать свой телефон. А незадолго до этого он познакомился через мессенджер с девушкой. Какая между этими двумя событиями связь? Самая прямая, пояснили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.

21-летний северянин общался с девушкой на разные темы, ему это нравилось. Поэтому зародилась симпатия, а с нею и доверие. И вот дама пожаловалась: разбила свой сотовый телефон, купила новый. Теперь ей нужно перенесли все данные на новый. И уговорила парня ей помочь, отправив свой логин и пароль якобы для проверки входа.

А он что? Он поверил, сделал как сказано. В результате его собственный гаджет оказался заблокированным. Из милой девушки собеседница превратилась в наглую вымогательницу. Потребовала для разблокировки телефона деньги. Сделал 11 переводов, лишился 192 тысяч рублей. Подруга скрылась из зоны доступа, а потерпевший пошел писать заявление.

Кстати, в полиции ему помогли специалисты – получили пароль для восстановления. Мошенницу ищут.