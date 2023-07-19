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Пьяный житель Тувы сначала избил свою жену, а потом начал угрожать полицейскому оружием. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Все произошло в апреле 2023 года в Тоджинском районе. Избитой супруги ему, видимо, показалось мало, поэтому по приезду полицейского он достал оружие и начал демонстративно целиться в стража порядка.

19 июля стало известно, что злоумышленника признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ («применение насилия, не опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»)‎. Мужчине назначили наказание в виде 2 лет колонии строгого режима.

Пока приговор суда не вступил в законную силу.