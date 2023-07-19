Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июля 2023 3:35

Парикмахер из Красноярска обманывала доставщиков еды фейковыми чеками

Она хотела бесплатно поесть
Вячеслав КУИМОВ
Фото: прокуратура Красноярского края

Фото: прокуратура Красноярского края

Парикмахер из Красноярска обманывала доставщиков еды фейковыми чеками. Об этом пишет краевая прокуратура.

Еще в 2022 году женщина нашла в интернете приложение, которое подделывает данные о переводе денег. Злоумышленница решила опробовать находку и заказала суши на 3 тысячи рублей. Схема сработала – курьер поверил парикмахеру и отдал ей заказ. Гурманка продолжала делать заказы в разных доставках. Фейковые чеки становились все больше и больше.

Однако в какой-то момент бесплатная еда закончилась. В полицию начали приходить заявления от обманутых ресторанов.

Теперь женщине нужно оплатить по счетам. Помимо этого, было заведено уголовное дело по статье «‎Мошенничество». Ей грозит до 5 лет тюрьмы.‎