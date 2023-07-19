Фото: прокуратура Красноярского края

Парикмахер из Красноярска обманывала доставщиков еды фейковыми чеками. Об этом пишет краевая прокуратура.

Еще в 2022 году женщина нашла в интернете приложение, которое подделывает данные о переводе денег. Злоумышленница решила опробовать находку и заказала суши на 3 тысячи рублей. Схема сработала – курьер поверил парикмахеру и отдал ей заказ. Гурманка продолжала делать заказы в разных доставках. Фейковые чеки становились все больше и больше.

Однако в какой-то момент бесплатная еда закончилась. В полицию начали приходить заявления от обманутых ресторанов.

Теперь женщине нужно оплатить по счетам. Помимо этого, было заведено уголовное дело по статье «‎Мошенничество». Ей грозит до 5 лет тюрьмы.‎