Фото: МВД по Красноярскому краю

Два приятеля из Красноярска обустроили на даче конопляную ферму. Об этом сегодня, 19 июля, сообщили в региональном МВД.

Друзей задержали в Октябрьском районе краевой столицы при передаче наркотиков. Полицейские выяснили, что в Емельяновском районе на даче одного из мужчин была обустроена целая ферма, но выращивали там не овощи и ягоды, а наркосодержащие растения. Стражи порядка изъяли 30 кустов общим весом около 4 кг, семена, удобрения и технику. Помимо этого, в домике нашли гашиш и марихуану весом почти 80 гр. Запрещенные вещества были готовы к сбыту.

На садоводов 1980 и 1986 г.р. завели уголовные дела по статьям: ч. 1 ст. 231 УК РФ, ч. 1 ст. 228.1 и ч.3 ст. 30 ч.3, ч.4 ст. 228.1.