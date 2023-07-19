В Красноярском крае обманутый покупатель подал в суд на хитрого автодилера Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Боготола подал в суд на автодилера за недобросовестную продажу. Об этом случае рассказал глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале. Мужчина решил приобрести машину в дилерском центре ООО «Бизнес Кар Кузбасс». Нашел автомобиль по душе, тот был оснащен системой противоугонной сигнализации. Стороны заключили договор купли-продажи, а вместе с ним и договор страхования авто, по которому страхование по риску «Хищение» обошлось почти в 75 тысяч рублей.

И только когда новоиспеченный владелец получил ключи, выяснилось, что активация сигнализации и ее годовое обслуживание обойдется еще в 23 тысячи рублей. Что интересно, если эту систему не активировать, то и сам договор страхования действовать не будет.

К дополнительным тратам потребитель не был готов. Почему автодилер не сообщил об этом до того, как сделка купли-продажи была подписана? Боготолец потребовал активации за счет продавца. Когда договориться по-хорошему не получилось, пошел в Роспотребнадзор, там специалисты помогли составить заявление в суд. Суд встал на сторону потребителя и выдал заключение: продавец обязан выплатить ему почти 100 тысяч рублей, включая убытки в виде уплаченной страховой премии, моральный вред и штраф.

В настоящий момент решение суда обжалуется ответчиком.