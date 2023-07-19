В Красноярском крае спасатели ищут двух грибников и туристов со сплава

В Красноярском крае спасатели ищут двух грибников и туристов на сплаве. Фото: КГКУ "Спасатель"

В минувшие сутки краевые спасатели вновь выезжали на поиски пропавших. К сожалению, пока особо порадоваться нечему. Еще 11 июля исчезли несколько мужчин, которые сплавлялись по реке Оя, они не выходят на связь. Специалисты Шушенской спасательной станции обследовали 18 июля 30 километров реки, но безрезультатно.

Спасатели Минусинского поисково-спасательного отделения были задействованы на поисках 49-летнего грибника, пропавшего 21 июля в лесном массиве в районе поселка Прихолмье Минусинского района. Обследовано 6 тысяч квадратных метров лесного массива. Не найден.

38-летнего мужчину, пропавшего 12 июля в лесу в районе поселка Сергеевка Манского района, искали красноярцы. Прошли 24 километра дорог и 7 километров лесного массива. И тоже пока нет положительных итогов.