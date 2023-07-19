В Красноярске мошенники предлагают заменить домофоны. Фото: Илья Зайцев

В Красноярске мошенники придумали новый способ, цитируя Ильфа и Петрова, «относительно честного отъема денег у населения». Жители микрорайона «Белые росы» в Свердловском районе стали находить на своих подъездных дверях объявления, якобы вскоре у них будут менять домофоны. Назначена дата замены. А днем ранее жильцам якобы нужно будет забрать новые ключи.

И ниже – ссылка на сайт, где нужно сделать заявку на эти самые ключи. Только вот ссылка с QR-кодом ведет как раз на сайт мошенников, а управляющие компании об этом ни сном, ни духом, никакого отношения не имеют к инициативе.

Депутат Заксобрания Илья Зайцев, который в своем телеграм-канале рассказал об этом, призывает красноярцев не вестись на подобные авантюры и первым делом все вопросы уточнять в самих управляющих компаниях. Или в той фирме, которая обслуживает домофоны.