В Красноярске будут судить двух разбойников-иностранцев Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске будут судить трех граждан Таджикистана за разбойное нападение на мужчину. Уголовное дело с обвинительным заключением уже передано на рассмотрение. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, это произошло 5 декабря 2021 года. Вечером «гости» с ближнего зарубежья под надуманным предлогом проникли в квартиру жителя краевого центра. Стали угрожать ему кухонным ножом, применили физическую силу. Потребовали денег.

Сначала из сумки потерпевшего забрали 250 тысяч рублей. Затем через мобильный банк перевели себе еще 7 тысяч. И потребовали снять со счета остальную наличность – 275 тысяч рублей. Опасаясь за жизнь, потерпевший выполнил их требование. Общий ущерб от совершенного преступления составил 532 тысяч рублей. 240 тысяч рублей удалось вернуть потерпевшему.

Один из нападавших сразу же сбежал домой, покинув Россию. В отношении него материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. Двум его подельникам придется вскоре познакомиться с жизнью российской колонии и его обитателей изнутри.