Эксперты выдали положительное заключение Высокогорскому мосту в Красноярском крае

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Эксперты завершили испытания Высокогорского моста в Енисейском районе. Переправу через Енисей планируется ввести в эксплуатацию в конце лета, поэтому на мосту провели предпусковые испытания объекта. Для этого по мосту пустили 14 самосвалов, каждый из которых был нагружен до 35 тонн.

– Можно с уверенностью сказать, что фактическая надежность моста обеспечена. Сейчас на объекте ведутся пусконаладочные работы и работы по организации и безопасности движения, их планируется завершить до конца июля. После окончания всех работ и получения разрешений мост может быть принят в эксплуатацию без каких-либо ограничений, – заявил представитель «Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю» Владимир Пиго.

Отметим, что строительство моста заняло менее двух лет. Сама переправа в длину составляет чуть больше километра, однако строители также проложили более 10 километров подъездных дорог.