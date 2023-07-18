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НовостиОбщество18 июля 2023 13:53

Михаил Котюков пообещал красноярскому Солнечному новые поликлиники

Он отметил перенаселенность района при нехватке инфраструктуры
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Владислав Логинов

Фото: Владислав Логинов

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков проинспектировал строительство новой больницы на Судостроительной вместе с мэром Красноярска Владиславом Логиновым. В ходе инспекции глава региона затронул вопрос о дефиците поликлиник в Солнечном.

Проверил, как идет строительство поликлиники на Пашенном. Микрорайон растет, и поликлиника там давно нужна. Подрядчик обещает закончить работы за год. Проблема с поликлиниками есть и в быстрорастущем микрорайоне Солнечном, в котором проживают 90 тысяч человек. Найдем средства, будем решать, – сообщил Котюков.

Врио губернатора добавил, что в этом году в Красноярске планируют отремонтировать 5 поликлиник. Всего в Красноярском крае капремонт до конца года проведут в 16 больницах.