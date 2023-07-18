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НовостиОбщество18 июля 2023 13:22

В Красноярске земельный участок в Ветлужанке передали мэрии под строительство школы

Сейчас на месте будущего объекта находится чистое поле
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске участок земли в Ветлужанке перешел из федеральной собственности в муниципальную. Земля находится на пересечении Чернышева и Стасовой – сейчас там находится просто цветочное поле, но согласно генплану, через несколько лет должна появиться школа.

Изначально проект школы предусматривал здание на 1280 учеников, однако мэр Владислав Логинов поручил рассмотреть возможность увеличить проект в размерах.

Деньги на строительство проекта будут заложены при планировании бюджета на 2024-2026 годы. Однако точные сроки строительства школы пока не обозначены.