В Красноярске срезали старинный горельеф со здания школы №21

Фото: соцсети школы №21

В Красноярске демонтировали старинный горельеф с фасада школы №21 на Свободном. В самом учреждении о демонтаже сообщили еще 8 июля – лепнину, по словам администрации, отвезли на реставрацию.

– Возникали вопросы на счет написания этого слова, поэтому разбираемся вместе. Горельеф - это точное и правильное название рельефа на фасаде здания нашей школы. Чем горельеф отличается от барельефа? Только степенью выпуклости — горельеф более выпуклый, чем барельеф, – добавили в школе.

Школа №21 была построена еще в 1957 году, тогда же на фасаде разместили горельеф. Специалисты обещают максимально сохранить лепнину: поручение отреставрировать историческую реликвию дал мэр Владислав Логинов.