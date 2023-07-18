Россияне притормозили с онлайн-знакомствами, но Tinder использовали до последнего – bigdata Tele2

Сибирь – Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность клиентов в онлайн-сервисах для знакомств на фоне заявления Tinder об уходе с отечественного рынка. В исследование вошли шесть платформ для дейтинга, суммарно количество пользователей в июне снизилось на 8,7% относительно мая 2023 года, 59% отказавшихся от онлайн-знакомств в июне – женщины.

Тренд на снижение интереса к онлайн-знакомствам среди клиентов Tele2 характерен для всех площадок. От Tinder,на фоне заявления об остановке работы на российском рынке, по итогам июня отказалось 7,4% – это 10% женской аудитории и 5,7% мужской. Подавляющее большинство продолжило пользоваться площадкой до 30 июня.

По итогам июня аудитория клиентов Tele2 распределилась следующим образом: большинство пользователей выбирают Mamba – 58%, далее идет Loveplanet – 22%, 12% обращаются к Love.mail.ru. Доля клиентов Tinder в мае и июне оставалась неизменной – на уровне 5%. Такая «устойчивость» обусловлена равномерной потерей аудитории у всех приложений. 3% используют платформу Drugvokrug. У приложения Pure самая узкая аудитория, она занимает менее 1% в общем объеме пользователей.

Если анализировать совокупную аудиторию сервисов для знакомств с точки зрения распределения мужчин и женщин, то 67% женщин и 54% мужчин пользуются Mamba. 17% женщин и 24% мужчин выбирают Loveplanet. На платформе Love.mail.ru также незначительно преобладает мужская аудитория – 14% мужчин выбирают этот ресурс, на женщин приходится 9%. Tinder же выбирают 4% женской аудитории и 5% – мужской, аналогичная картина у Drugvokrug – по 3% среди мужчин и женщин. В Pure, несмотря на самое невысокое проникновение в массовую аудиторию, мужская аудитория превышает женскую в 1,5 раза.

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