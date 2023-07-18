В Белых Росах в Красноярске мошенники предлагают жильцам поменять домофон

Фото: vk.com/white_rosa_forum

В июле на домах в микрорайоне Белые Росы в Красноярске местные жители заметили странные объявления о замене домофона. В них указывается ссылка, которая ведет на сайт, который просит ввести личные данные.

Суть в том, что якобы управляющая компания 25 июля будет за свои деньги менять домофон, а 24 июля будут раздаваться ключи от новой системы. И чтобы этот ключ получить, нужно оставить заявку на сайте.

Сайт отправляет на страницу некоего АО «Домофон-Сервис». Пользователю предлагается заполнить форму с данными о проживании, а также оплатить ключ – 300 рублей. Естественно, после этого вас выносит на мошеннический сайт «Роскассы». Где для оплаты ключа необходимо ввести данные банковской карты.

В управляющей компании, по словам местных жителей, сообщили, что объявления разместили мошенники. Все бумаги уже убраны, а жильцов предупредили не вестись на этот развод.