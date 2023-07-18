Фото: МВД по Республике Хакасия

18 июля в Хакасии завели уголовное дело после ДТП с четырьмя погибшими. Об этом сообщили в МВД по республике.

Авария произошла вчера на 378-м километре трассы «Енисей». Там друг с другом столкнулись «Хонда Торнео» и внедорожник «Ниссан Сафари». Изначально сообщалось о трех погибших, но сегодня стало известно, что еще одна пассажирка «Хонды» скончалась в больнице. Ей было 84 года.

По предварительной версии полиции, мужчина за рулем «Ниссана» ехал со стороны Красноярска. В какой-то момент автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с седаном.

Сейчас 63-летний водитель внедорожника госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». ‎

Проводится расследование.