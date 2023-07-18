Фото: администрация Красноярска

18 июля в красноярском лицее №11 начинается капитальный ремонт. Об этом сообщает городская администрация.

Учебное заведение на улице Академика Вавилова, 37 было построено в далеком 1935 году заводом Красмаш. Это была первая школа в Кировском районе краевой столицы, а во время Великой Отечественной войны в ней находился эвакуационный госпиталь. Здание было признано аварийным еще в ноябре 2020 года. После этого всех учеников перевели в школу на улице Базарная, 172.

В 2023 году долгожданный ремонт начался. На это было выделено 573 млн рублей из городского и краевого бюджета. Работы будут идти до 1 декабря 2023 года.

Сделать предстоит многое. Старые стены демонтируют, все инженерные коммуникации заменят, поставят новые окна, двери и другое.

– Здание лицея №11 будет адаптировано для маломобильных школьников, мы установим пандус на главном крыльце, сделаем поручни в санузлах, а также обеспечим безбарьерную доступность первого этажа, – отметил Андрей Сигида, заместитель руководителя департамента социального развития.