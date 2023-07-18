Об энергосбережении – занимательно: старшеклассники учатся бережному отношению к ресурсам

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрчемолодые специалисты СУЭК знакомят ребят с основными правилами энергосбережения и показывают, как работа по сохранению ресурсов организована на крупном промышленном предприятии.

Необычные форматы, которые придумывают молодые сотрудники угольной компании для таких образовательных мероприятий, возможность показать реальные примеры из жизни, а также творческий подход в подаче информации помогают старшеклассникам лучше понимать суть процессов.

Программа фестиваля в шахтерских городах Красноярского края достаточно разнообразна – квизы, квесты, участие в экомероприятиях или «походы» на угледобывающие предприятия – каждый найдет что-то интересное для себя.

Например, школьники из трудовых отрядов СУЭК побывали на Бородинском разрезе, где опытный наставник - заместитель главного инженера разреза Константин Гапонов – подробно рассказал, как и зачем из угольных пластов собирают воду, как вода очищается перед ее возвращением обратно в природу, почему на участках, где раньше добывали уголь высаживаются деревья и зачем нужно выпускать в Енисей мальков осетра. Сам Константин уверен, что такие мероприятия приносят пользу самим ребятам, и закладывают хорошие привычки для сохранения нашей природы:

- Подрастает поколение, для которого такие понятия, как экология, энергосбережение становятся нормой жизни. И в этом заслуга и родителей, и окружения, и нас, старших товарищей, вот с такими познавательными мероприятиями. Будем продолжать в том же духе!

На предприятии ребята также узнали, что только в этом году угольщики высадили на участках, где завершили добычу угля около 80 тысяч саженцев хвойных деревьев, предварительно восстановив на этих участках природный ландшафт.

Иветта Суханова, участница трудового отряда с радостью делится своими новыми знаниями:

- Оказывается, на предприятии выстроена целая система по восстановлению земель, и после себя разрез не оставляет пустые отвалы, а высаживает на них деревья. А чем больше деревьев, тем больше свежего воздуха.

Трудотрядовцы СУЭКа изучают экологию не только на экскурсиях, они проводят субботники, реализуют собственные экологические проекты, а еще ежегодно участвуют в федеральной акции #ВодаРоссии.

Фото: предоставлено участниками фестиваля