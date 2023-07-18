Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае таксист избил своего пассажира и забрал у него деньги. Об этом пишет сегодня, 18 июля, региональный МВД.

Все произошло в Назарове. Местный житель 1965 года рождения обратился в полицию с заявлением о том, что у него похитили 42 тысячи рублей. Мужчина взял такси на центральной площади города и попросил водители отвезти его в сад. До места назначения они не доехали.

По пути таксист свернул с нужной дороги, а затем начал избивать своего пассажира, требуя отдать ему все деньги. После этого злоумышленник высадил мужчину и скрылся в неизвестном направлении.

Стражи порядка установили личность нападавшего. Им оказался ранее не судимый житель Саратовской области.

Полиция завела уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас мужчина 1987 г.р. находится под подпиской о невыезде.