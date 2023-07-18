Фото: прокуратура Красноярского края

В Канске 43 сирот получили свои долгожданные дома по требованию прокуратуры Красноярского края. Об этом вчера, 17 июля, рассказали в ведомстве.

История началась в 2022 году. Тогда городская администрация получила 136 миллионов рублей субсидий от края. Эти деньги должны были потратить на покупку 70 квартир для детей, но что-то пошло не так.

Муниципальная власть заявила, что в городе, увы, нехватка жилья, поэтому неосвоенный 91 миллион они возвращают. Квартирным вопросом заинтересовался прокурор. Начальнику КУМИ пригрозили дисквалификацией, штрафами и отстранением. Такой подход оказался рабочим.

Выяснилось, что на рынке вторичного жилья предложений хватает с избытком. В итоге квартир купили даже больше, чем предполагалось.

Теперь в планах купить еще 12 домов.