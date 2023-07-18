Фото: Семен Сендерский в соц. сетях

В Красноярских общежитиях хотят повысить в разы оплату за коммунальные услуги. Об этом пишет депутат Горсовета Семен Сендерский в своих социальных сетях.

С жалобой на рост тарифов обратились жители нескольких домов. В общежитии по адресу улица Рокосовского, 18 хотят поднять тариф до 89 рублей за квадрат, а на Металлургов, 28в – до 96 рублей. Это с учетом того, что ранее жителям приходилось платить всего 27 рублей за квадрат. Остальное субсидировалось из бюджета. Конечно же, это очень помогало простым горожанам, но летом 2023 года ситуация изменилась.

– Немногим ранее прокуратура подала иск на администрацию по поводу незаконного начисления субсидии. И, согласно решению суда, с 1 июня эта субсидия больше выплачиваться не будет, – рассказал Сендерский.

Фото: Семен Сендерский в соц. сетях

Дома обслуживают муниципальные УК «Красноярская» и «Правобережная».

Теперь месячный платеж за комнату в общежитии может заметно вырасти – с 800 рублей до 1,5-2 тысяч рублей. При этом, судя по фотографиям, состояние коридоров и ванных комнат оставляет желать лучшего.

Фото: Семен Сендерский в соц. сетях

– Жители к этому относятся негативно и не понимают, почему они должны платить такие большие деньги за услуги низкого качества. А это самые уязвимые слои населения!, – отмечает депутат.

Ожидается, что скоро в городском Совете поднимут вопрос по тарифам для общежитий. Помимо этого, Семен Сендерский потребовал от главы города принять грамотное решение по этой ситуации.