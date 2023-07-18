Житель Красноярска украл у своей девушки 530 тысяч рублей и автомобиль

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске задержали 29-летнего парня, который обокрал свою возлюбленную. Об этом сообщает МВД по краю.

В полицию позвонила девушка, которая сообщила, что ее парень, с которым она жила в отцовской квартире, пропал. Он попросил ключи от ее Тойоты Камри, чтобы забрать телефон из салона.

Ожидая дома, она решила заглянуть в отцовский сейф, но денег в нем (530 тысяч рублей) не оказалось. Вскоре молодой человек нашелся в Новосибирске, его задержали.

Оказалось, что он доехал на иномарке девушки до аэропорта, чтоб инсценировать вылет. Затем на такси вернулся в город, а из Красноярска уже на попутке добрался в Новосибирск, где собирался тратить чужие деньги.

В отношении красноярца завели уголовное дело по статье «кража». Он арестован.