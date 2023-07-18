В окрестностях Красноярска в 2024 году отремонтируют больше дорог

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В 2024 году в пригородах Красноярска станут активнее делать ремонт. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Соответствующее поручение Михаил Котюков дал во время заседания президиума краевого правительства. Он заявил, что на ремонт дорог ему часто жалуются местные жители, и, несмотря на большую разветвленность трасс, необходимо содержать дороги должным образом.

Так, в текущем году будет отремонтировано 110 объектов. Среди них 5 участков в пригороде Красноярска, протяженностью около 25 километров. В августе будут заключены контракты на ремонт трех дорог, их сдать планируется в 2024-2025 годах.