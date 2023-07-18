В Красноярске начался суд над экс-министром транспорта края

Фото: скриншот из видео прокуратуры

17 июля начался суд над бывший министром транспорта Красноярского края Константином Димитровым. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Он обвиняется в превышении должностных полномочий По версии следствия, Димитров отдал руководителю подведомственной организации незаконное поручение подписать акт приемки невыполненных работ при строительстве метро на 742 миллиона рублей.

Прокуратура уже огласила обвинение. Следующее заседание запланировано на 2 августа 2023 года.