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НовостиПроисшествия18 июля 2023 3:26

В Красноярске начался суд над экс-министром транспорта края

Его обвиняют в превышении должностных полномочий
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: скриншот из видео прокуратуры

Фото: скриншот из видео прокуратуры

17 июля начался суд над бывший министром транспорта Красноярского края Константином Димитровым. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Он обвиняется в превышении должностных полномочий По версии следствия, Димитров отдал руководителю подведомственной организации незаконное поручение подписать акт приемки невыполненных работ при строительстве метро на 742 миллиона рублей.

Прокуратура уже огласила обвинение. Следующее заседание запланировано на 2 августа 2023 года.