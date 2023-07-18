Глава краевого Роспотребнадзора предостерег красноярок от самостоятельных уколов филлерами в губы

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Дмитрий Горяев предостерег красноярок от самостоятельных уколов филлерами. Об глава краевого Роспотребнадзора сообщил в своем телеграм-канале.

В последнее время в соцсетях появился новый тренд – по самостоятельному увеличению губ в домашних условиях. Якобы можно сделать укол специальным препаратом, и результат не заставит себя ждать.

На маркетплейсах женщины приобретают филлеры (наполнитель для коррекции или увеличения участков на лице), которые колют себе сами. Горяев предупреждает, что такие эксперименты в домашних условиях могут привести к занесению инфекций, что, в свою очередь, грозит серьезному вреду для здоровья.

- Данная процедура должна проводиться только в клиниках с квалифицированными специалистами и сертифицированными препаратами, но никак не в бытовых условиях, - пишет главный санитарный врач Красноярского края.