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НовостиОбщество17 июля 2023 16:31

Из Красноярска начнут летать дополнительные рейсы в Якутию

Первый рейс вылетит 20 июля
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Красноярске с 20 июля откроются дополнительные рейсы в Якутск, пишут Gornovosti. Выполнять полеты начнет авиакомпания «Аврора» совместо с «Россией». Маршрут считается социально-значимым, так что по направлению действуют особые тарифы.

Новые рейсы будут вылетать по четвергам и субботам, билет в одну сторону обойдется от 4,5 тысяч рублей. Полеты будут проходить на «Суперджетах».

После открытия новых рейсов с четверга, суммарное количество вылетов за неделю достигнет 9.