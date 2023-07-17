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НовостиОбщество17 июля 2023 15:49

Глава Красноярского края пригрозил отобрать финансирование у чиновников, не успевающих строить дороги

Врио губернатора Котюков вынес вопрос о дорогах на совещании с правительством
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: тг-канал Михаила Котюкова

Фото: тг-канал Михаила Котюкова

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков провел совещание с краевым правительством по вопросу строительства дорог в регионе. По словам Котюкова, власти выделяют большое количество денег на дороги, также идет финансирование от федеральных органов. Однако в некоторых районах чиновники не успевают осваивать средства.

– Есть отдельные случаи, когда даже с деньгами кто-то не успевает построить дороги, которых так долго ждут. Это недопустимо! Если чиновники не умеют планировать работу, будем помогать тем, кто с этим справляется лучше, – заявил Котюков.

Врио губернатора добавил, что ему поступает большое количество обращений от жителей касательно проблемных дорог. Однако «проштрафившиеся» районы Котюков публично перечислять не стал.