Банда взломщиков обокрала владельцев гаражей на правобережье Красноярска

Фото: МВД Красноярского края

В Красноярске поймали трех местных жителей, которые вскрывали чужие гаражи. Как пишет «Проспект Мира», трое мужчин 48, 41 и 38 лет орудовали в Октябрьском, Кировском, Советском и Железнодорожном районах. Уже установлена причастность воров к 12 кражам.

Во всех случаях мужчины крали различную хозяйственную мелочь: велосипеды, автомобильные колеса, различные инструменты. Улов взломщиков оценивают в миллион рублей.

В полиции завели уголовное дело о краже группой лиц в крупном размере. Часть похищенного правоохранители успели вернуть владельцам.