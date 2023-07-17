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НовостиПроисшествия17 июля 2023 10:47

В Туве четверо детей пострадали во время проведения конных скачек

Республиканская прокуратура начала проверку
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

14 июля в Туве четверо детей пострадали во время проведения конных скачек. Об этом сегодня сообщает республиканская прокуратура.

Все произошло в селе Элегест Чеди-Хольского района. Травмы разной степени тяжести получили четверо несовершеннолетних (их точный возраст не уточняется). Отмечается, что скачки проводила районная администрация.

Прокуратура начала проверку.

Также в ведомстве напомнили, что в соответствии с законами Республики Тыва участие детей до 14 лет на подобных мероприятиях под строгим запретом.