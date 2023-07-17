В Туве семь туристов на байдарках попали в сильный шторм. Стоп-кадр видео

В Туве семь туристов едва не угодили в беду, когда отправились на байдарках в плавание по Малому Енисею. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали республиканские спасатели. Путешественники в погоне за адреналином проигнорировали информацию от синоптиков об ухудшении погоды. Не приняли во внимание, насколько это может быть опасным.

И вот, накануне 16 июля, около 20 часов вечера, налетел сильный ветер, ливень. Все семеро сообразили, что нужно добраться до участка суши. Островок попался в районе Кызыльской ТЭЦ. Оттуда им удалось подать сигнал бедствия. На место оперативно выехали спасатели. Все пострадавшие были спасены и в медицинской помощи не нуждались.

- Люди подвергли свою жизнь риску, несмотря на то, что по данным синоптиков ожидались опасные погодные явления, сильный ветер, они решились на сплав, - прокомментировали в МЧС республики.