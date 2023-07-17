Скриншот: видео МВД по Республике Хакасия

17 июля в Хакасии три человека погибли в ДТП. Об этом пишет республиканское МВД.

Трагедия произошла сегодня утром в 10:25 на 378-м километре трассы «Енисей». Друг с другом столкнулись «Хонда Торнео» и внедорожник «Ниссан Сафари». Сообщается, что седан загорелся после аварии. В «Хонде» погибли две женщины и один мужчина, еще одну пассажирку увезли в больницу.

Водитель «Ниссана» был госпитализирован.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Свидетелей и очевидцев аварии сотрудники полиции просят обратиться по телефонам: 8-913-446-03-06, 8-913-050-69-97.