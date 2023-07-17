В Железногорске на судебного пристава завели уголовное дело за взятки. Фото: покуратура края

В Железногорске завели уголовное дело на судебного пристава, он подозревается в получении взятки. Преступную схему выявила прокуратура. Вот какие подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить.

- В местном отделении приставов в 2021-2022 годах на исполнении находилось несколько производств о взыскании более 2,5 миллионов рублей задолженности. По ним пять человек должны были разным организациям, в основном за услуги ЖКХ и просроченные платежи по кредитам. У всех был наложен запрет на перерегистрацию своего жилья или нежилых помещений, - рассказали в прокуратуре.

Это имущество могло быть продано, а деньги направлены на погашение долгов. Однако обнаружилось, что запрет был каким-то образом снят и все распродано. А долги-то остались. Никто из приставов не мог рассказать, каким образом это произошло. Сначала были заведены уголовные дела по факту превышения должностных полномочий. Затем появился и конкретный подозреваемый – 41 летний бывший сотрудник (незадолго до этого он сразу ушел на пенсию).

Мотивом его действий стали взятки, которые ему передавала знакомая женщина-юрист. Схема оказалась такой: должники шли к юристу, она договаривалась с приставом. Сумма полученной взятки – 42,2 тысячи рублей. Подозреваемый свою вину не признает.