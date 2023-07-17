В спальных районах и на дачных участках Красноярска мобильный интернет стал быстрее

Увеличить пропускную способность сети и сохранить хорошую скорость интернета в условиях быстрого роста трафика оператору удалось за счет модернизации инфраструктуры.

Как пояснили в технической службе компании, с начала года была оптимизирована сеть в местах с высоким трафиком мобильного интернета. В ходе работ изменили высоту подвеса антенн, провели точную настройку углов их наклона, смонтировали и запустили дополнительное оборудование. Это позволило расширить зону покрытия базовых станций и сохранить хорошую скорость интернета.

По данным Tele2 уже улучшено покрытие в районе улиц Боткина, Ладо Кецховели, Маерчака и Телевизорной. Сеть оптимизировали в микрорайоне Солнечном и расположенных рядом садоводческих товариществах, в микрорайоне Зеленая Роща и СНТ «Алюминий», а также в микрорайоне Взлетка.

Емкость сети выросла и на правом берегу: в микрорайоне Энергетиков, на улице Академика Вавилова, в микрорайоне Черемушки с прилегающими садовыми товариществами «Семья», «Химик», «Черемушки» и другими СНТ.

После проведения работ по довесу дополнительных передатчиков на базовых станциях, покрытие расширилось и в пригороде Красноярска. Так была усилена инфраструктура в садовых товариществах рядом с ж/д станцией «Пугачево».

Теперь 4G-интернет доступен для большего количества красноярских дачников.