Фото: МВД Красноярского края

В Красноярске прошел очередной рейд по нелегальным мигрантам. Об этом сегодня, 17 июля, сообщили в региональном МВД.

Стражи порядка проверили соблюдение правил миграционного законодательства в Ленинском и Центральном районах краевой столицы. Документы были просмотрены почти у 300 человек. Всего было выявлено 20 административных правонарушений.

Помимо этого, инспекторы ДПС проверили документы у водителей автомобилей. Составлено 11 протоколов.

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Рейд состоялся в Советском районе краевой столицы. Сотрудники проверили документы у 63 мигрантов и граждан России. Все они были доставлены в Управление по вопросам миграции для разбирательств. Всего выявлено 7 административных нарушений. (подробнее)