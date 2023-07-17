В аэропорту Красноярска оштрафовали иностранку за курение в самолете. Фото: УТ МВД

В аэропорту Красноярск самолет из Бишкека (Республика Киргизия) встречали сотрудники линейной полиции. Им поступило сообщение от представителя компании-перевозчика, что на борту находится нарушительница правил безопасности.

В пресс-службе транспортной полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности этой истории. 21-летняя иностранка летела в столицу края и в пути, видимо, стало невмоготу – зашла в туалетную комнату и затянулась. Сработали датчики, бортпроводники вернули курильщицу на место. А потом, когда воздушное судно приземлилось на землю, сдали ее полицейским.

В отделении иностранка игривым тоном пояснила: «я не знала, что в туалете нельзя курить». Наказание ей грозит самое серьезное. Во-первых, штраф в тысячу рублей. А во вторых, негоже вести себя неподобающе в чужой стране.

- Транспортная полиция напоминает, что запрет курения на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полетов. В случае невыполнения установленных правил поведения в самолете авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке, а нарушитель будет обязан возместить возможный ущерб и убытки транспортной компании, - пояснили в пресс-службе ведомства.